"Прыщавый" мужчина совратил 8-летнюю девочку у дома на Бульваре Новаторов

В полицию обратилась мама пострадавшей девочки.

У дома по Бульвару Новаторов неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 11 февраля в 14:04 обратилась женщина. Она рассказала, что в этот день в период с 13:00 до 13:59 неизвестный у дома 21к3 по Бульвару Новаторов совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 8-летней дочери.

Приметы преступника: мужчина до 35 лет, рост 175-177 см, плотного телосложения, одет в чёрную куртку до пояса, кепку, чёрные полуботинки, тёмно-синие джинсы. Особая примета: проблемная кожа, на лице прыщи.

Ранее в Петербурге женщина заявила на мужа, которого подозревает в изнасиловании своей дочери.

Фото: Piter.tv