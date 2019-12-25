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На 12-й Красноармейской школьницу изнасиловал некий "Тарас"
Сегодня, 8:35
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На 12-й Красноармейской школьницу изнасиловал некий "Тарас"

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По словам пострадавшей, на нее напал молодой человек, с которым она ходила на свидание.

Ночью в понедельник, 27 ноября, в полицию Адмиралтейского района обратилась 17-летняя петербурженка с заявлением об изнасиловании. По словам школьницы, 26 ноября над ней надругался некий "Тарас". Инцидент произошел в квартире на 12-й Красноармейской.

Пострадавшая рассказала стражам порядка, что пришла на свидание к молодому человеку, с которым они недавно познакомились. Подозреваемый заманил ее в свою квартиру и с 1 до 5 утра насиловал. Утром петербурженка смогла сбежать от извращенца.

По информации Piter.tv, пострадавшая написала заявление на обидчика. Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от изнасилования.

Фото: Pxhere

Теги: дети, изнасилование, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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