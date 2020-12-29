Малознакомый Андрей изнасиловал женщину в ее квартире на Ленинском проспекте

Теперь подозреваемого разыскивает полиция.

Полиция разыскивает петербуржца, подозреваемого в изнасиловании женщины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 17 января в 20:30 обратилась 32-летняя женщина, проживающая в доме на Ленинском проспекте. Она рассказала, что 16 января около 22:00 в квартире ее изнасиловал малознакомый по имени Андрей.

По подозрению в совершении указанного преступления разыскивается 41-летний мужчина, проживающий на Собственном проспекте 46.

Ранее водитель изнасиловал знакомую в Колпино, угрожая ножницами.

Фото: Piter.tv