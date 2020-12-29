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Водитель изнасиловал знакомую в Колпино, угрожая ножницами
Сегодня, 12:15
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lizapoluda

Водитель изнасиловал знакомую в Колпино, угрожая ножницами

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Пострадавшую доставили в больницу с ссадинами на шее.

В воскресенье, 10 октября, из квартиры на Пролетарской улице в Колпино была госпитализирована 42-летняя женщина с ссадинами шеи: потерпевшую изнасиловал ее знакомый. Об этом стало известно  Piter.TV.

Согласно показаниям, преступление было совершено примерно в 3:15. Мужчина 48 лет, работающий водителем, угрожал жертве ножницами. Сейчас женщину осмотрели и отпустили.

Насильник доставлен в в отдел полиции и помещен в изолятор. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что владелец бара в Приморском районе подозревается в изнасиловании посетительницы.

Фото:  Piter.TV

Теги: изнасилование, колпино, криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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