Водитель изнасиловал знакомую в Колпино, угрожая ножницами

Пострадавшую доставили в больницу с ссадинами на шее.

В воскресенье, 10 октября, из квартиры на Пролетарской улице в Колпино была госпитализирована 42-летняя женщина с ссадинами шеи: потерпевшую изнасиловал ее знакомый. Об этом стало известно Piter.TV.

Согласно показаниям, преступление было совершено примерно в 3:15. Мужчина 48 лет, работающий водителем, угрожал жертве ножницами. Сейчас женщину осмотрели и отпустили.

Насильник доставлен в в отдел полиции и помещен в изолятор. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что владелец бара в Приморском районе подозревается в изнасиловании посетительницы.

Фото: Piter.TV