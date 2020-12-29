Владелец бара в Приморском районе подозревается в изнасиловании посетительницы

Правоохранители изъяли коврик со следами краски, одежду и другие предметы.

Петербурженка обвинила управляющего бара в Приморском районе в том, что он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Мужчину задержали по "горячим следам", на данный момент он находится в изоляторе временного содержания, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Заявление в экстренные службы от 20-летней девушки поступило утром 10-го января. По ее словам, около часа назад в баре на улице Королева ее изнасиловал некий "Анатолий". Мужчину задержали спустя 12 минут в качестве подозреваемого и доставили в 86-й отдел полиции.

Следователи возбудили уголовные дела сразу же по нескольким статьям.

Ранее петербурженка обвинила своего мужа в интимной связи с ее 16-летней дочерью.

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