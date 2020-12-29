Петербурженка обвинила своего мужа в интимной связи с ее 16-летней дочерью

Женщина назвала точную дату, когда могло произойти преступление.

Петербурженка обратилась с заявлением в полицию о том, что ее муж вступил в интимную связь с ее несовершеннолетней дочерью. По мнению заявительницы, это произошло 3-го января в "Мерседесе" в районе Шкиперского протока. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Дочери на данный момент 16 лет, гражданину — 40 лет, он работает кладовщиком. Есть вероятность, что преступные действия мужчина совершал с 2018-го года.

Накануне полицейские задержали подозреваемого у дома на улице Опочнина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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