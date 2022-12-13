В Мурино новый знакомый изнасиловал 19-летнюю девушку и украл у неё iPhone

По подозрению в совершении данного преступления оперативно был задержан 22-летний гражданин Узбекистана.

В Мурино 19-летняя жительница Москвы после знакомства с молодым человеком оказалась изнасилована и ограблена. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию пострадавшая обратилась 19 март в 05:40. Было установлено, что девушка приехала в гости к малознакомому по имени "Дмитрий", с которым она познакомилась за день до этого в Telegram. Он, применив к ней физическую силу, изнасиловал её, после чего под угрозой ножа похитил iPhone 14 и через мобильный банк перевёл на свой счёт 29 тысяч рублей. Около 05:20 они вместе вышли из указанной квартиры, после чего молодой человек скрылся. Материальный ущерб составил 95 000 рублей.

По подозрению в совершении данного преступления оперативно был задержан 22-летний гражданин Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Приморском районе Петербурга задержали мужчину, который изнасиловал девушку 26 лет назад.

Фото: Piter.tv