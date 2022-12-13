В Приморском районе задержали мужчину, который изнасиловал девушку 26 лет назад

Злоумышленник надругался над 14-летней девочкой в лифте в 1996 году.

В Приморском районе Петербурга правоохранители задержали злоумышленника, который изнасиловал девочку 26 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел еще в 1996 году. Насильник напал на 14-летнюю школьницу в лифте дома на улице Уточкина. Родители пострадавшей обратились в милицию. На педофила завели уголовное дело.

Накануне вечером, 18 марта, полицейские поймали подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подробности уточняются. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv