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Петербурженка обвинила малознакомого мужчину в изнасиловании в отеле
Сегодня, 9:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка обвинила малознакомого мужчину в изнасиловании в отеле

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Она заявила, что он угрожал ей предметом, похожим на нож.

Малознакомый мужчина изнасиловал петербурженку в отеле под угрозой ножа. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 28-летняя пострадавшая. Она сообщила, что 13 февраля около 23:00 в номере отеля на Хомишина малознакомый под угрозой ножа изнасиловал ее.

Вечером 14 февраля по подозрению в совершении данного преступления в отеле был задержан 23-летний подозреваемый, житель Амурской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также накануне петербургский инженер приставал к лицеистке на улице.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, нож, хошимина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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