Петербурженка обвинила малознакомого мужчину в изнасиловании в отеле

Малознакомый мужчина изнасиловал петербурженку в отеле под угрозой ножа. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 28-летняя пострадавшая. Она сообщила, что 13 февраля около 23:00 в номере отеля на Хомишина малознакомый под угрозой ножа изнасиловал ее.
Вечером 14 февраля по подозрению в совершении данного преступления в отеле был задержан 23-летний подозреваемый, житель Амурской области.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также накануне петербургский инженер приставал к лицеистке на улице.
Фото: Piter.tv
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