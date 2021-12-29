Петербурженка обвинила малознакомого мужчину в изнасиловании в отеле

Она заявила, что он угрожал ей предметом, похожим на нож.

Малознакомый мужчина изнасиловал петербурженку в отеле под угрозой ножа. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 28-летняя пострадавшая. Она сообщила, что 13 февраля около 23:00 в номере отеля на Хомишина малознакомый под угрозой ножа изнасиловал ее.

Вечером 14 февраля по подозрению в совершении данного преступления в отеле был задержан 23-летний подозреваемый, житель Амурской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также накануне петербургский инженер приставал к лицеистке на улице.

Фото: Piter.tv