Петербургский инженер приставал к лицеистке на улице

Инженер совершил развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.
В понедельник, 14 февраля, у лицея в Приморском районе Петербурга неизвестный мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.
Оперативно по подозрению в совершении данного преступления задержан 56-летний инженер. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мужчина в зеленой куртке поцеловал взасос 10-летнюю девочку на Авиаконструкторов.
Фото: Piter.tv
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