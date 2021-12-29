Петербургский инженер приставал к лицеистке на улице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инженер совершил развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В понедельник, 14 февраля, у лицея в Приморском районе Петербурга неизвестный мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

Оперативно по подозрению в совершении данного преступления задержан 56-летний инженер. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина в зеленой куртке поцеловал взасос 10-летнюю девочку на Авиаконструкторов.

Фото: Piter.tv