Иностранца подозревают в изнасиловании девушки в отеле на Политехнической

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Житель Марокко подозревается в изнасиловании 19-летней петербурженки в одном из городских отелей Северной столицы.

По данным 78.ru, инцидент произошёл в отеле на Политехнической улице, куда девушка пришла на встречу с "Майком". После этой встречи девушка обратилась с заявлением в полицию.

Подозреваемого 21-летнего марокканца задержали по подозрению в изнасиловании. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее участника СВО, обвиняемого в изнасиловании девочки, не стали заключать под стражу в Петербурге.

Фото: Piter.tv