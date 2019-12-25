На Дачном проспекте неизвестный избил и изнасиловал 23-летнюю девушку

Преступника разыскивает полиция.

Неизвестный избил и изнасиловал 23-летнюю девушку у дома по Дачному проспекту. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратился знакомый потерпевшей. По предварительной информации, в период с 23:50 08 августа до 01:30 09 августа у дома по Дачному проспекту неизвестный нанес 23-летней девушке не менее трех ударов кулаком по голове и изнасиловал.

Приметы преступника: мужчина, на вид 36 лет, рост около 180 см. Одет: толстовка темного цвета, футболка темного цвета, джинсы и кроссовки.

Возбуждено уголовное дело.

На выходных петербургская овчарка Есения нашла насильника. Безошибочно взяв след, Есения привела полицейских к дому на Большом Сампсониевском проспекте. Из подъезда выходили двое мужчин, один из которых подходил по приметам на предполагаемого преступника. В этот же момент собака среагировала на мужчину.

Фото: Piter.tv