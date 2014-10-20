Жителя Невского района заподозрили в изнасиловании своей бывшей сожительницы

В понедельник, 28 октября, к правоохранителям Невского района обратилась 38-летняя женщина, которая рассказала, что ее 37-летний бывший сожитель избил и изнасиловал ее в квартире по адресу: Русановская улица, дом 18. В дальнейшем в полицию поступило сообщение из медучреждения.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, пострадавшая была доставлена в больницу с травмами средней степени тяжести, но отказалась от госпитализации.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 и части 1 статьи 132 УК РФ. Полицейские задержали мужчину на основании статьи 91 УПК РФ и поместили его в изолятор.

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Фото: Piter.TV