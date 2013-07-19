В Ленобласти мужчина изнасиловал знакомую с применением силы

У пострадавшей диагностировали гематому головы, поверхностную травму туловища, нижних конечностей.

В Выборгском районе Ленобласти местного жителя задержали по подозрению в изнасиловании. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 22 апреля обратился житель поселка Гончарово. Он рассказал, что на втором этаже дома по Центральной улице из окна кричит девушка. По указанному адресу был задержан 36-летний С. Он, применяя физическую силу изнасиловал 28-летнюю Т.

После этого пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. У нее диагностировали гематому головы, поверхностную травму туловища, нижних конечностей.

Подозреваемый задержан, возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее в Пушкине задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетних в 2004 году.

Фото: Piter.tv