В Кингисеппе 39-летний монтажник подозревается в изнасиловании 58-летней женщины

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании жительницы Кингисеппа. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 июля обратилась женщина и сообщила, что в квартире дома по проспекту Карта Маркса мужчина совершил противоправные действия в отношении её 58-летней подруги.

Прибывшие полицейские установили, что 39-летний гражданин Казахстана, работающий монтажником на стройке, находясь в гостях, изнасиловал 58-летнюю женщину.

Злоумышленник оперативно был задержан полицейскими и передан в следственные органы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Петербургского первокурсника подозревают в надругательстве над 11-летним мальчиком.

Фото: Piter.tv