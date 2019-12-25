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В Кингисеппе 39-летний монтажник подозревается в изнасиловании 58-летней женщины
Сегодня, 12:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кингисеппе 39-летний монтажник подозревается в изнасиловании 58-летней женщины

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Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании жительницы Кингисеппа. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 июля обратилась женщина и сообщила, что в квартире дома по проспекту Карта Маркса мужчина совершил противоправные действия в отношении её 58-летней подруги.

Прибывшие полицейские установили, что 39-летний гражданин Казахстана, работающий монтажником на стройке, находясь в гостях, изнасиловал 58-летнюю женщину.

Злоумышленник оперативно был задержан полицейскими и передан в следственные органы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Петербургского первокурсника подозревают в надругательстве над 11-летним мальчиком.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, кингисепп, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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