Петербуржец изнасиловал 10-летнюю племянницу жены

В полицию с заявлением обратилась мама девочки.

Полиция расследует дело об изнасиловании 10-летней школьницы в Петербурге. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 6 декабря в 04:45 обратилась женщина. Она рассказала, что в период с 23:30 5 декабря до 00:10 6 декабря 46-летний муж ее сестры совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери С. 2010 года рождения, находившейся в гостях в доме 74/1 по Муринской дороге.

В этот же день в 05:10 в своей квартире задержан подозреваемый. Возбуждено уголовное дело.

Ранее задержанного за педофилию жителя Янино уличили еще в одном преступлении.

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