В Отрадном молодой человек изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в ее собственном доме

В Кировском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину за надругательство над пожилой женщиной. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщина 1938 года рождения обратилась в полицию 8 сентября около четырех часов дня. Она рассказала, то около семи часов утра в Отрадном неизвестный зашел ее дом, применил к ней физическую силу, изнасиловал и убежал.
Правоохранители задержали безработного гражданина 1989 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее в Петербурге два брата накачали школьницу наркотой и изнасиловали.
Фото: pixabay
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