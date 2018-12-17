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В Отрадном молодой человек изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в ее собственном доме
Сегодня, 12:55
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nastya960

В Отрадном молодой человек изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в ее собственном доме

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Правоохранители задержали безработного гражданина 1989 года рождения.

В Кировском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину за надругательство над пожилой женщиной. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина 1938 года рождения обратилась в полицию 8 сентября около четырех часов дня. Она рассказала, то около семи часов утра в Отрадном неизвестный зашел  ее дом, применил к ней физическую силу, изнасиловал и убежал.

Правоохранители задержали безработного гражданина 1989 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге два брата накачали школьницу наркотой и изнасиловали.

Фото: pixabay 

Теги: изнасиловал, отрадное
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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