В Петербурге два брата накачали школьницу наркотой и изнасиловали

Девочку путем уговоров склонили к употреблению гашиша и метадона.

В Петербурге задержали двух братьев-близнецов, которых подозревают в наркотическом отравлении и изнасиловании 16-летней школьницы. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Ранее в одну из петербургских больниц поступила молодая девушка с тяжелым отравлением веществом депримирующего действия. Врачи выяснили, что она употребляла гашиш и метадон.

В результате оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать двух подозреваемых по этому делу. Ими оказались два 21-летних брата-близнеца, проживающих в квартире на проспекте Просвещения.

Они пригласили школьницу к себе домой, где путем уговоров склонили ее к употреблению наркотиков. После один из близнецов изнасиловал потерпевшую девушку в естественной и развратной (оральной) формах.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. Одного из братьев отпустили под подписку о невыезде, другой остался в СИЗО.

Ранее мы писали, что в Петергофе неизвестный изнасиловал мойщицу автосервиса.

Фото: Piter.TV