В Петергофе неизвестный изнасиловал мойщицу автосервиса

В Петергофе утром 31 августа изнасиловали 39-летнюю мойщицу автосервиса, сообщило АН "Оперативное прикрытие".
По информации издания, об инциденте рассказал таксист. Шофер пояснил, что у дома № 21 по улице Юты Бондаровской в его автомобиль сели мужчина и женщина. Молодой человек оплатил проезд картой и вышел на Парковой улице. Затем пассажирка заявила таксисту, что была изнасилована этим мужчиной у Ропшинского шоссе.
Жительница Петергофа была доставлена в Николаевскую больницу. Там у женщины диагностировали сильное алкогольное опьянение и реактивное состояние.
Подозреваемого в изнасиловании зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину примерно 25 лет европейской внешности со светлыми волосами. В день совершения преступления он был одет в красную ветровку и синие джинсы.
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Фото: Pixabay
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