В Петергофе неизвестный изнасиловал мойщицу автосервиса

Затем они вместе ехали в такси.

В Петергофе утром 31 августа изнасиловали 39-летнюю мойщицу автосервиса, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По информации издания, об инциденте рассказал таксист. Шофер пояснил, что у дома № 21 по улице Юты Бондаровской в его автомобиль сели мужчина и женщина. Молодой человек оплатил проезд картой и вышел на Парковой улице. Затем пассажирка заявила таксисту, что была изнасилована этим мужчиной у Ропшинского шоссе.

Жительница Петергофа была доставлена в Николаевскую больницу. Там у женщины диагностировали сильное алкогольное опьянение и реактивное состояние.

Подозреваемого в изнасиловании зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину примерно 25 лет европейской внешности со светлыми волосами. В день совершения преступления он был одет в красную ветровку и синие джинсы.

Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Руднева пьяная женщина напала на пенсионерку.

Фото: Pixabay