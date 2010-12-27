На улице Руднева пьяная женщина напала на пенсионерку

Хулиганка сорвала с нее сережку.

На пожилую женщину 1946 года рождения напали в Выборгском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионерка обратилась в полицию 31 августа. Женщина сообщила, что на улице Руднева у дома № 13/1 на нее напала нетрезвая дама. Хулиганка применила к старушке силу, сорвала с левого уха серьгу и убежала.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и разыскивают преступницу.

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