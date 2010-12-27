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На улице Черкасова неизвестный выстрелил в петербуржца
Сегодня, 11:27
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EvaRaskol

На улице Черкасова неизвестный выстрелил в петербуржца

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Так закончилась драка молодых людей.

В субботу, 31 августа, неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в петербуржца, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что в полицию обратилась 28-летняя женщина. Она заявила, что на улице Черкасова ее молодой человек подрался с мужчиной. Конфликт завершился плачевно – неизвестный достал пистолет и выстрелил. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники полиции нашли на месте происшествия нашли пневматический пистолет. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.TV: два ребенка за сутки выпали из окон в Петербурге.

Фото: Pixabay

 

Теги: выстрел, пистолет, преступление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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