На улице Черкасова неизвестный выстрелил в петербуржца

Так закончилась драка молодых людей.

В субботу, 31 августа, неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в петербуржца, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что в полицию обратилась 28-летняя женщина. Она заявила, что на улице Черкасова ее молодой человек подрался с мужчиной. Конфликт завершился плачевно – неизвестный достал пистолет и выстрелил. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники полиции нашли на месте происшествия нашли пневматический пистолет. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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