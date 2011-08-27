С 1 сентября автобус №330 изменит расписание в Петербурге

Первый рейс отправится от остановочного пункта "Колпино, вокзал" в 05:00 вместо 05:25.

В Петербурге по просьбам пассажиров с 1 сентября по будням будет скорректировано расписание движения автобусного маршрута №330 "Колпино, вокзал — станция метро "Шушары", рассказали в городском комитете по транспорту 28 августа.

Первый рейс отправится от остановочного пункта "Колпино, вокзал" в 05:00 вместо 05:25. Мера позволит местным жителям раньше доезжать до станции "Шушары".

Комитет по транспорту совместно с ГКУ "Организатор перевозок" постоянно следит за ситуацией на маршрутной сети и учитывает обращения пассажиров. При необходимости расписание и организация работы маршрутов корректируются. Пресс-служба комтранса

Ранее на Piter.TV: маршруты четырех автобусов менялись из-за работ на КАД.

Фото: Piter.TV