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С 1 сентября автобус №330 изменит расписание в Петербурге
Сегодня, 13:24
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С 1 сентября автобус №330 изменит расписание в Петербурге

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Первый рейс отправится от остановочного пункта "Колпино, вокзал" в 05:00 вместо 05:25.

В Петербурге по просьбам пассажиров с 1 сентября по будням будет скорректировано расписание движения автобусного маршрута №330 "Колпино, вокзал — станция метро "Шушары", рассказали в городском комитете по транспорту 28 августа. 

Первый рейс отправится от остановочного пункта "Колпино, вокзал" в 05:00 вместо 05:25. Мера позволит местным жителям раньше доезжать до станции "Шушары". 

Комитет по транспорту совместно с ГКУ "Организатор перевозок" постоянно следит за ситуацией на маршрутной сети и учитывает обращения пассажиров. При необходимости расписание и организация работы маршрутов корректируются. 

Пресс-служба комтранса 

Ранее на Piter.TV: маршруты четырех автобусов менялись из-за работ на КАД. 

Фото: Piter.TV 

Теги: комитет по транспорту, общественный транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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