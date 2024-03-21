В работу общественного транспорта на Большом проспекте Васильевского острова внесены изменения

В рамках ремонта временно перемещена остановка автобусного маршрута № 128 "Площадь Морской Славы" .

С раннего утра понедельника, начиная с 08:30 16 сентября, в Северной столице из-за ремонтных работ на Большом проспекте Васильевского острова произошли временные изменения в движении общественного транспорта.

Теперь троллейбус № 11 следует следующим образом: от начальной остановки "Петровская площадь" через Петровский проспект, Ремесленную улицу, Ждановскую улицу, проезжает по Тучкову мосту, далее движется по Первой и Кадетской линиям Васильевского острова, направляется по Малому проспекту, продолжает движение по Наличной улице и улице Нахимова, заканчивая маршрут на остановке "улица Кораблестроителей".

Дополнительно, в рамках ремонта Большого проспекта Васильевского острова, остановка автобусного маршрута № 128 "Площадь Морской Славы", расположенная рядом с улицей Опочинина, временно перемещена дальше по направлению движения.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга (архив)