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Ботанический сад Петра Великого меняет режим работы
Сегодня, 11:52
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Ботанический сад Петра Великого меняет режим работы

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Водный маршрут 28 сентября будет открыт последний день.

Поскольку летний сезон подходит к концу, в Ботаническом саду Петра Великого меняется режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 26 сентября. 

Водный маршрут 28 сентября будет открыт последний день. Также 28 и 29 сентября пройдут последние экскурсии по Японскому саду. С 1 октября часы работы сокращает Парк-дендрарий. Вход – до 16:30, выход – до 18:00. 

А 28 и 29 сентября в Зеленом домике состоится ежегодная выставка "Планета грибов". Экспозиция станет доступной с 10:00 до 18:00. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ботаническом саду зацвела харризия поманская. 

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого 

Теги: ботанический сад петра великого, режим работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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