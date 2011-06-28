Ботанический сад Петра Великого меняет режим работы

Водный маршрут 28 сентября будет открыт последний день.

Поскольку летний сезон подходит к концу, в Ботаническом саду Петра Великого меняется режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 26 сентября.

Водный маршрут 28 сентября будет открыт последний день. Также 28 и 29 сентября пройдут последние экскурсии по Японскому саду. С 1 октября часы работы сокращает Парк-дендрарий. Вход – до 16:30, выход – до 18:00.

А 28 и 29 сентября в Зеленом домике состоится ежегодная выставка "Планета грибов". Экспозиция станет доступной с 10:00 до 18:00.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ботаническом саду зацвела харризия поманская.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого