Школьников предупредили об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Например, в заданиях по физике заданий с развернутым ответом будет не пять, а шесть.

В следующем году школьников ожидают некоторые изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила "Российская газета".

В заданиях по физике заданий с развернутым ответом будет не пять, а шесть. Сложнее станет задание №24, где могут быть верными не два ответа, а либо два, либо три. В экзамене по обществознанию детализировали формулировки заданий №28 и №29. Правила оценки некоторых вопросов поменяются в географии, истории и русском языке.

Самые большие изменения претерпел ЕГЭ по китайскому языку. В разделе "Аудирование" поменялись форматы заданий, в разделе "Чтение" количество вопросов стало пять вопросов, в разделе "Письмо" нужно будет написать личное письмо.

В остальных дисциплинах не будет никаких изменений.

Ранее в Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей.

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