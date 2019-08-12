При этом у студентов останется право на его сдачу.

В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала глава министерства Ольга Васильева.

По ее словам, этот экзамен вводить нецелесообразно.

Другой вопрос — нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный… и мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно заявила она

При этом у студентов останется право на его сдачу.

Отметим, что Россия в 2012 году присоединилась к движению WorldSkills. Этот демонстрационный экзамен, где студенты показывают все свои навыки и знания, в приближенных к реальным условиям. Экзамен проходит по мировым стандартам на передовом производственном оборудовании.

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