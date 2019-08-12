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Крым намерен провести переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

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Речь идет о воде, идущей "с территории РФ".

Крым намерен провести переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра. Об этом сообщил зампредседателя Совета министров - постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, речь идет о воде, идущей "с территории РФ".

Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ

сказано в сообщении 

Наопмним, что Крым испытывает проблемы с водой с 2014 года. Тогда Украина приостановила ее поставку по Северо-Крымскому каналу. Отметим, что вода из Днепра закрывала до 90% потребностей республики.

Ранее мы сообщали о том, что МВД отрицает причастность полицейского к избиению девушки на митинге.

Видео:Oleg Zabolot"ko

Теги: крым, новости россии, общество, политика, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Тема дня,

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