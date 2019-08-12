Крым намерен провести переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра. Об этом сообщил зампредседателя Совета министров - постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
По его словам, речь идет о воде, идущей "с территории РФ".
Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ
сказано в сообщении
Наопмним, что Крым испытывает проблемы с водой с 2014 года. Тогда Украина приостановила ее поставку по Северо-Крымскому каналу. Отметим, что вода из Днепра закрывала до 90% потребностей республики.
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Видео:Oleg Zabolot"ko
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