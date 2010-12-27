МВД отрицает причастность полицейского к избиению девушки на митинге 

Предположительно, это был Сергей Цыплаков.

В понедельник, 12 августа, ГУМВД Москвы завил, что полицейский Сергей Цыплаков не имеет отношения к избиению девушки на митинге. Об этом сообщают СМИ.

Полицейский, чьи данные опубликовали СМИ, к инциденту с девушкой на акции 10 августа отношения не имеет сказано в сообщении

Ранее телеграм-канал Baza выяснила имя сотрудника правоохранительных органов, который во время задержания на митинге ударил активистку Дарью Сосновскую кулаком в живот. Предположительно, это был московский полицейский Сергей Цыплаков. Из-за данного инцидента в отделе московской полиции пришли две проверки.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно имя полицейского, ударившего активистку в живот в Москве.

Фото: Instagram/ egorkreed