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МВД отрицает причастность полицейского к избиению девушки на митинге 
Сегодня, 19:43
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IRINA_CHALKINA

МВД отрицает причастность полицейского к избиению девушки на митинге 

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Предположительно, это был Сергей Цыплаков.

В понедельник, 12 августа, ГУМВД Москвы завил, что полицейский Сергей Цыплаков не имеет отношения к избиению девушки на митинге. Об этом сообщают СМИ.

Полицейский, чьи данные опубликовали СМИ, к инциденту с девушкой на акции 10 августа отношения не имеет

сказано в сообщении

Ранее телеграм-канал Baza выяснила имя сотрудника правоохранительных органов, который во время задержания на митинге ударил активистку Дарью Сосновскую кулаком в живот. Предположительно, это был московский полицейский Сергей Цыплаков.  Из-за данного инцидента в отделе московской полиции пришли две проверки.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно имя полицейского, ударившего активистку в живот в Москве.

Фото: Instagram/ egorkreed

Теги: мвд россии, митинги в москве, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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