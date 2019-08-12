Стало известно имя полицейского, ударившего активистку в живот в Москве

Данную видеозапись в своем Instagram опубликовал певец Егор Крид. В комментариях певца поддержали Сергей Лазарев, Сати Казанова, Яна Рудковская, Эльдар Джарахов и Екатерина Варнава.

Baza выяснила имя сотрудника правоохранительных органов, который во время задержания на митинге ударил активистку Дарью Сосновскую кулаком в живот. Официальный запрос был направлен в адрес руководства ГУ МВД по городу Москве.

Предположительно, это был Сергей Цыплаков, который служит в 5-м батальоне 2-го ОПП ГУ МВД по Москве. Из-за данного инцидента в отделы московской полиции пришли две проверки. По данным корреспондента Baza, Цыплаков удалил все фотографии из своего аккаунта, на вопросы отвечать не стал и просто заблокировал журналиста в социальной сети.

Данную видеозапись в своем Instagram опубликовал певец Егор Крид, который сам во время митинга выступал на фестивале в парке Горького. Музыкант отметил, что он лично подал запрос и ему пообещали найти этого полицейского.

В комментариях Егора Крида поддержали Сергей Лазарев, Сати Казанова, Яна Рудковская, Эльдар Джарахов и Екатерина Варнава. У звезд не нашлось цензурных выражений, они очень эмоционально реагировали на увиденное.

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Фото: Instagram/ egorkreed

Видео: YouTube/ Я.Н.