СМИ: в петербургской полиции избили участника акции за честные выборы

Акция началась в 14:00.

Активистку Светлану Уткину, принявшую участие в митинге за честные выборы в Петербурге, госпитализировали из 19 отдела полиции. По информации "Дождя" женщину избили.

Всего на акции по данным ОВД-Инфо было задержано 86 человек. Участников одиночных пикетов на автозаках развезли в 78, 76 и 28 отделы полиции. Несколько задержанных были отпущены после того, как получили протоколы по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Известно, что помимо Уткиной, в числе задержанных оказались Евгений Мусин, Ольга Гусева, Александр Шуршев, Павел Чупрунов и другие. Позднее гусева разместила в своем Facebook пост, в котором резко раскритиковала действующую власть города заявив, что ей "стыдно за нее".

Я до сих пор сижу в 78 отделе (уже 4 с лишним часа), мне не предъявлено какое-либо объявление. Вместе со мной начальник кампании Александр Шуршев, которого задержали около дома. Говорят, что меня будут оставлять на 48 часов, потом видимо суд по организации. Это, видимо, такая большая обида такого маленького врио губернатора Санкт-Петербурга,

– написала замначальника штаба Ольга Гусева

Отметим, что в эту субботу в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг, посвященный аналогичной проблеме. По данным портала "ОВД-Инфо", там было задержано 146 человек.

Фото: Ольга Гусева/Facebook