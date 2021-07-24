Изменить правила продажи алкоголя предложат в петербургском ЗакСе

В настоящее время ограничение распространяется на территорию вокруг учебных заведений, лечебных учреждений и спортсооружений.

Законодательное собрание Петербурга инициировало обсуждение изменений на федеральном уровне, касающихся установления зон, запрещающих торговлю алкоголем. Депутат Денис Четырбок озвучил инициативу в своем Telegram-канале.

В настоящее время ограничение распространяется на территорию вокруг учебных заведений, лечебных учреждений и спортсооружений. Расстояние до этих объектов определяет местное самоуправление, причем в каждом районе оно устанавливается индивидуально — в Петербурге подобную меру принимает каждый из 111 муниципальных образований.

Четырбок подчеркивает, что подобная практика создает путаницу, приводящую к различным нормам ограничения торговли алкоголем на соседних участках одной и той же улицы, если административные границы проходят вдоль неё.

По мнению парламентариев Петербурга, чтобы избежать разночтений и обеспечить единообразие норм, необходимо передать полномочия по установлению таких зон федеральным органам исполнительной власти городов федерального значения.

Ранее петербургские депутаты одобрили закон о едином тарифе на поезд в электричках.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)