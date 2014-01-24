Ряд маршрутов общественного транспорта изменится в связи с ремонтом Невского проспекта

Узнать подробную информацию обо всех предстоящих изменениях можно на официальном портале СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Комитет по транспорту Петербурга скорректирует схему движения некоторых автобусных и троллейбусных маршрутов из-за ремонтных работ на Невском проспекте, информирует телеканал "Санкт-Петербург".

Так, в субботу и воскресенье, 13 и 14 августа, произойдут изменения маршрутов автобусов № 3, 7, 22, 24, 27, 191 и троллейбусов № 10. В последующие два дня, 15 и 16 августа, поменяется траектория движения автобусов № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191.

Троллейбусный маршрут № 17 претерпит изменения с 13 по 20 августа включительно. Маршрут троллейбусов № 10 сменится снова 15 и 16 августа. Наконец, троллейбус № 11 будет следовать другим путём с 15 по 20 августа.

Узнать подробную информацию обо всех предстоящих изменениях можно на официальном портале СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее мы сообщили о том, что инспекторы ДПС выявили более 1 тыс. нарушений в ходе рейда "Встречная полоса".

Фото: Piter.TV