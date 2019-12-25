На Муринском проспекте временно изменились трассы пяти трамвайных маршрутов

СПб ГКУ "Организатор перевозок" обеспечило бесперебойное перемещение транспорта.

Утро 12 ноября ознаменовалось невозможностью проезда по 1-ому Муринскому проспекту, из-за чего были экстренно скорректированы схемы движения сразу пяти трамвайных маршрутов, информирует пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок". Учреждение оперативно объявила изменения маршрута следования для линий №№20, 21, 40, 48 и 61, обеспечив бесперебойное перемещение транспорта.

Трамвай №20 следует от конечной остановки "Проспект Культуры" по стандартной схеме проследовал до железнодорожной станции "Кушелевка".

Трамвай №21 едет от конечной точки "Придорожная аллея" до станции "Кушелевка".

Трамвай №40 стартует от "Тихорецкого проспекта", проходит через площадь Мужества и Политехническую улицу, завершая маршрут на станции "Кушелевка". В обратном направленим транспорт идет от площади Ленина до ТМ парка №5.

Трамвай №48 идет от "Приморского проспекта" до конечной остановки "ТМ парк №5".

Трамвай №61 следует от "Суздальского проспекта" до станции "Кушелевка".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)