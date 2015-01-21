В Петербурге перевозчиков могут начать штрафовать на 10 тысяч за пропуск остановок

Петербуржцам надоело ждать автобусы.

В Санкт-Петербурге предложили увеличить штрафы для перевозчиков за нарушение условий пассажирских перевозок. Теперь за каждое нарушение, включая пропуск остановок, размер санкций может вырасти с 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания города Алексей Цивилёв в своём Telegram-канале.

Инициатива была рассмотрена на заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Поводом стали многочисленные обращения горожан о случаях, когда автобусы проезжают мимо остановок, не высаживая и не забирая пассажиров. По данным ГКУ "Организатор перевозок", на 11 миллионов рейсов зафиксировано 7270 случаев проезда мимо остановок и около 10 тысяч отклонений от маршрута, что составляет примерно 0,16% всех рейсов. Глава учреждения Денис Усанов отметил, что нарушения носят эпизодический характер и чаще всего связаны с человеческим фактором, например, спешкой водителей. Нарушивших дисциплину сотрудников, по его словам, штрафуют и направляют на дополнительное обучение.

Также поступали жалобы на случаи, когда пустые автобусы проезжали маршрут с выключенным светом и не останавливались на остановках. Подобные инциденты чаще всего происходят после 23 часов, когда контролёры уже завершают смену. Цивилёв подчеркнул, что Петербург ежегодно выделяет около 26 миллиардов рублей на организацию работы общественного транспорта, поэтому важно обеспечить его надёжность и прозрачность. Если будут выявлены случаи получения перевозчиками необоснованной выгоды, к проверке подключат правоохранительные органы.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга (архив)