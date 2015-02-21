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Эксперты прокомментировали слова Путина об изменении системы оплаты труда педагогов
Сегодня, 17:29
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Эксперты прокомментировали слова Путина об изменении системы оплаты труда педагогов

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Конкретными предложениями своих коллег из правительства президент решил не пугать.

Владимир Путин заявил, что у него есть планы по изменению оплаты труда педагогов, но конкретные предложения вносить не стал. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это повлечет за собой увеличение нагрузки на бюджет.

Эксперты отметили, что образование остается одной из важных сфер. Для успешной конкуренции нужно постоянно повышать уровень своего образование. С одной стороны, со стороны властей предприняты меры, чтобы повысить оплату труда преподавателей и улучшить условия образования, но при этом профессия учителя не считается такой престижной. 

Также Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога. 

Фото: Pexels 

Теги: зарплата, образование, учитель
Категории: Новости России, Лента новостей,

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