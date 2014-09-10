В связи с проведением футбольного матча на "Газпром Арене" временно изменится маршрут автобуса №29

При планировании перемещений следует учесть временные отклонения от стандартного расписания.

Пассажиры автобуса №29 в Петербурге временно столкнутся с изменениями маршрута движения 6 декабря. Из-за проведения футбольного матча на стадионе "Газпром Арена" схема проезда будет откорректирована с 16:30 до 23:30. Об иэтом проинформировал "Петербург2", ссылясь на пресс-службу Спб ГКУ "Организатор перевозок".

Изменение затрагивает маршрут №29, совершающий рейсы между Автобусной станцией "Крестовский остров" и набережной Гребного канала.

В прямом направлении (от начальной остановки до набережной Гребного канала) автобусы отправятся по обычному маршруту до Рюхиной улицы, оттуда последуют по Рюхиной улице, Морскому проспекту, Гребной улице, набережной Мартынова, снова по Рюхиной улице, Северной дороге, после чего вернутся на обычный маршрут до конечной остановки.

В обратном направении (от набережной Гребного канала до Автобусной станции "Крестовский остров") транспорт поедет от конечной остановки до Северной дороги, далее по Северной дороге, Рюхиной улице, набережной Мартынова, Гребной улице, Морскому проспекту, снова по Рюхиной улице и далее по действующему маршруту до исходной точки отправления.

При планировании перемещений следует учесть временные отклонения от стандартного расписания.

