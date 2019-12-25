Маршрут автобуса № 29 в Приморском районе изменят в связи с проведением футбольного матча на "Газпром Арене"

Изменённый маршрут будет действовать дважды.

В связи с проведением футбольного матча на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге вводится изменение маршрута автобуса № 29 на определённые временные интервалы. Об изменении информирует пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Маршрут автобуса № 29 "Автобусная станция "Крестовский остров" — Набережная Гребного Канала" будет скорректирован следующим образом:

Прямое направление: от начальной остановки маршрут пойдет по обычному направлению до улицы Рюхина, затем продолжит движение по улицам Рюхина, Морскому проспекту, Гребной улице, набережной Мартынова, снова вернется на улицу Рюхина, Северную дорогу и далее до конечной точки по привычной схеме.

Обратное направление: от конечной остановки рейс двинется обратно до Северной дороги, затем проследует по Северной дороге, улице Рюхина, набережной Мартынова, Гребной улице, Морскому проспекту, улице Рюхина и далее по обычной траектории до первоначальной остановки.

Изменённый маршрут будет действовать дважды: с 17:30 до 23:59 22 октября и с 14:30 до 22:30 26 октября.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок