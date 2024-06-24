В Петербурге хотят внедрить автоматическую оплату проезда по геолокации пассажира

На развитие системы электронного контроля оплаты проезда направят 150 млн рублей.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" объявило конкурс на развитие государственной информационной системы "Система электронного контроля оплаты проезда" в 2025-2026 годах. Максимальная цена контракта составляет 149,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Ключевым нововведением станет внедрение функции оплаты проезда на основе определения местоположения пассажира. Система будет автоматически определять маршрут и транспортное средство, в котором находится пассажир, запрашивать подтверждение оплаты, списывать средства с выбранного проездного билета и предоставлять отчет об оплате. Для реализации этой технологии планируется использовать данные с активных Bluetooth-устройств, установленных в транспорте, сообщает "Деловой Петербург".

Техническое задание предусматривает не только внедрение новых функций, но и совершенствование существующих подсистем. Разработка направлена на повышение удобства оплаты проезда для пассажиров и оптимизацию работы общественного транспорта. Реализация проекта позволит создать современную интегрированную систему управления транспортными потоками города.

Фото: Piter.TV