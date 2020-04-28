Движение троллейбусов на Коломяжском проспекте временно изменят из-за аварийных работ

Изменения вступят в силу с 20 ноября 2025 года.

В Петербурге в связи с проведением срочных ремонтных работ на инженерно-технических сетях, расположенных на Коломяжском проспекте возле дома №24, начиная с 20 ноября 2025 года, изменится маршрут следования троллейбусов. Информацию об этом предоставила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Так, троллейбус маршрута №40 временно будет осуществлять движение от Светлановской площади, двигаясь по Коломяжскому проспекту, проспекту Королёва и далее по Гаккелевской улице.

Ранее мы сообщили о том, что новую троллейбусную остановку установят в Приморском районе. Особенность остановки заключается в том, что она функционирует исключительно по запросу пассажиров. Чтобы воспользоваться услугами этой точки, пассажиры должны предварительно известить водителя о своем намерении войти или покинуть транспортное средство.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)