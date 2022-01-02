Заключен под стражу петербуржец, душивший своего 11-летнего пасынка

Мужчина и его защитник возражали, указав, что он вину признал.

Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом 30 сентября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, вечером 26 сентября нетрезвый фигурант в квартире дома 47 по 2-й Комсомольской улице нанес своему 11-летнему пасынку множественные удары руками в область головы, туловища и конечностей. Позже злоумышленник начал душить мальчика. В его действия вмешалась мать ребенка.

Мужчина и его защитник возражали, указав, что он вину признал, "дал развернутые показания, имеет хронические заболевания, проходит лечение, намерен примириться с потерпевшим, оказывать давление и скрываться от следствия не намерен".

Срок меры – по 25 ноября.

Напомним, происшествием заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он

Фото: Piter.TV