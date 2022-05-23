Бастрыкин заинтересовался покушением на убийство 11-летнего мальчика в Петербурге

Агрессору вменяются ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство ребенка в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 29 сентября.

Напомним, 42-летний нетрезвый мужчина в квартире на Комсомольской улице избил своего 11-летнего пасынка и пытался его задушить. Реализовать задуманное ему не удалось благодаря вмешательству 41-летней матери ребенка.

Пострадавшему диагностировали множественные ссадины и гематомы, а у женщины зафиксированы ушибы. Агрессору вменяются ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ