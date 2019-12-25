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Полиция начала проверку после сообщения об избиении собаки на Гатчинском шоссе
Сегодня, 13:28
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Полиция начала проверку после сообщения об избиении собаки на Гатчинском шоссе

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Животное нашли жильцы дома в мусорном баке.

Полиция проводит проверку после сообщений об избиении собаки в Красносельском районе. Хозяйку пса доставили в отделение полиции для разбирательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение от жителей дома №8 по Гатчинскому шоссе поступило 18-го сентября. Они рассказали о том, что нашли в мусорном баке в полуживом состоянии избитого пса. Животное отвезли к ветеринарам.

Полиция установила, что 37-летняя хозяйка избила собаку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец избивал собаку на глазах у прохожих. 

Фото: Мегаполис

Теги: жестокое обращение с животными, избиение, собака
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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