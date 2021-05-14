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В Петербурге задержали живодера, избившего собак на глазах у прохожих

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Мужчина взял за шкирку животное и ударил им по другому своему питомцу.

Полиция задержала мужчину за жестокое обращение со своими животными. Средь бела дня на глазах у прохожих он избил своих собак. Издевательства над четвероногими очевидцы сняли на камеру.

На записи видно, как живодер схватил собаку за передние лапы и начал тащить ее вперед. Тем временем, у него в руках еще одна собака, которую он держит за шкирку. В какой-то момент он бьет одной из собак по другой.

После того, как видеозапись распространилась по интернету, жители Северной столицы начали требовать наказать изверга по закону. Ближе к ночи 13 мая к живодеру нагрянула полиция. Ему грозит наказание до 2 месяцев в СИЗО.

Всех животных забрали в благотворительную организацию "Выжить в голод и холод". К ним приедет ветеринар, чтобы обследовать на внутренние повреждения.

Фото, видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: жестокое обращение с животными, живодер
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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