Горизибрком предварительно выбрал, какие ТИК будут отвечать за выборы в Госдуму

Обсуждения вызвал скандальный ТИК №29.

Горизибрком Петербурга определил на заседании 8 апреля, какие районные избирательные комиссии будут отвечать за выборы в Госдуму в каждом из одномандатных округов. Трансляция шла в группе избиркома в "ВКонтакте".

Предложения направят в Центризбирком, он будет принимать окончательное решение.

Полномочия по Восточному одномандатному избирательному округу №211 предложили передать ТИК № 53, Западного №212 — ТИК № 8. Северный №213 — ТИК №35, Северо-Восточный — ТИК №24, Северо-Западный №215 — ТИК №28, Центральный №216 — ТИК №16, Юго-Восточный №217 — ТИК №29, Южный №218 — ТИК №19.

ТИК №29 заработал себе плохую славу, поэтому член избиркома Алексей Березин предложил его заменить на другой. В 2019 году Горизбирком отстранил от должности председателя Динэ Серебренникову. Дело в том, что на протяжении двух недель ТИК не могла зарегистрировать кандидатов. Ее место занял Борис Островский, которые ранее работал в МО "Екатерингофский". У округа во время избирательной кампании выявили нарушения.

Одним из депутатов, которые намерены баллотироваться в Госдуму в этом году, стала Оксана Дмитриева. Она рассказала о своих планах.

Фото: vk.com/stpbik