В Петербурге на гражданских судах откроют почти 50 избирательных участков

Избирательные участки уже работают на трех научно-экспедиционных судах ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт".

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России намерена открыть порядка 50 участков на гражданских судах в Петербурге, которые приписаны к морскому порту "Санкт-Петербург". Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

Избирательные участки уже работают на трех научно-экспедиционных судах ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт". После их создания капитаны судов организовали участковые избирательные комиссии из членов экипажа.

Всего, по словам председателя ЦИК, по стране откроют 770 избирательных участков на судах, находящихся в плавании в период голосования.

Ранее мы рассказывали о том, что градозащитники Петербурга обратятся в суд по поводу решения о выборах в ВООПИиК.

Фото: Piter.TV