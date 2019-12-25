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Подозреваемому в избиении пассажира на "Невском проспекте" грозит до восьми лет колонии
Сегодня, 16:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Подозреваемому в избиении пассажира на "Невском проспекте" грозит до восьми лет колонии

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Между двумя мужчинами возник внезапный словесный конфликт, в результате которого один участник ударил второго ногой в голову, причинив тяжкий вред здоровью.

Полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в избиении на станции метро "Невский проспект". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В субботу, 16 июля, около шести часов утра на станции метро "Невский проспект" между двумя мужчинами возник внезапный словесный конфликт, в результате которого один участник ударил второго ногой в голову, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевший был госпитализирован в больницу.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. По подозрению в совершении этого преступления задержали 24-летнего мужчину, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: Piter.tv

Теги: избиение, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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