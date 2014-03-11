В Новом Девяткино разыскивают избивших 13-летнего школьника

Очевидцев просят сообщить любую информацию, которая может помочь в расследовании.

Накануне, 12 июня, в 19:11 в полицию Всеволожского района поступило сообщение о госпитализации 13-летнего подростка с ушибами и переломом ребра. Как установили правоохранители, днём того же дня школьник был избит неизвестными возле дома 9 на Капральской улице в посёлке Новое Девяткино.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петеребургу и Ленинградско области, в настоящее время полиция проводит проверку по факту нападения, выясняя все обстоятельства произошедшего. Приняты оперативные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к избиению подростка.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Будапештской улице в ДТП пострадала 12-летняя девочка.

Фото: Piter.TV