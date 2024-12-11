Мужчина избил беременную соседку по "коммуналке" в Красном Селе

Состояние женщины оценили как среднее.

В Красном Селе мужчина избил беременную иностранку, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 30 января 26-летнюю уроженку Средней Азии госпитализировали в Городскую больницу №26. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом костей носа, ушибы грудной клетки и поясницы.

По словам пострадавшей, она была избита соседом в коммунальной квартире на улице Освобождения. Состояние женщины оценили как среднее. Мигрантка находится на 16-17 неделе беременности.

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин заинтересовался нападением на водителя скорой на Лыжном переулке.

Фото: Piter.TV