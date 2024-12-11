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Мужчина избил беременную соседку по "коммуналке" в Красном Селе
Сегодня, 11:58
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Мужчина избил беременную соседку по "коммуналке" в Красном Селе

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Состояние женщины оценили как среднее.

В Красном Селе мужчина избил беременную иностранку, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Ночью 30 января 26-летнюю уроженку Средней Азии госпитализировали в Городскую больницу №26. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом костей носа, ушибы грудной клетки и поясницы. 

По словам пострадавшей, она была избита соседом в коммунальной квартире на улице Освобождения. Состояние женщины оценили как среднее. Мигрантка находится на 16-17 неделе беременности. 

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин заинтересовался нападением на водителя скорой на Лыжном переулке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красное село, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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