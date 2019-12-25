Актрису Кристину Кулишенко избили в Петербурге

Позже состояние девушки стабилизировалось, и она была выписана из клиники.

Вечером 23 февраля актриса Кристина Кулишенко подверглась нападению в одном из питерских заведений. Как передает телеканал 78.ru, два незнакомых мужчины напали на неё, применяя физическое насилие, после чего девушку доставили в медицинское учреждение. Позже её состояние стабилизировалось, и она была выписана из клиники.

Кристина Кулишенко появилась на свет в 1989 году в Ленинграде, позже прошла обучение в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Она стала известна широкой аудитории благодаря ролям в киноленте "Онегин" и востребованных телесериалах, таких как "Морские дьяволы", "Невский", "Первый отдел", "Проект „Анна Николаевна"" и прочих проектах.

Сейчас ведется работа по расследованию обстоятельств инцидента.

Фото: Piter.TV