Ехавший на тушение пожара КАМаз насмерть сбил 6-летнего ребенка на Металлистов

Следственными органами начата проверка происшествия.

Вечером 23 февраля в Калининском районе Петербурга случилась трагедия: на проспекте Металлистов возле дома номер 21 КамАЗ, отправлявшийся на ликвидацию пожара, сбил 6-летнего ребёнка. Как информирует пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти, 38-летний водитель специализированного транспорта двигался по пешеходной зоне, намереваясь повернуть направо, однако не увидел идущего рядом с автомобилем мальчика, сопровождаемого своей бабушкой.

Получив тяжёлые повреждения, ребёнок впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Следственными органами начата проверка происшествия, устанавливаются точные обстоятельства и факторы, приведшие к трагическому исходу.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина разбился на квадроцикле в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: Piter.TV