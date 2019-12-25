Ехавший на тушение пожара КАМаз насмерть сбил 6-летнего ребенка на Металлистов

Вечером 23 февраля в Калининском районе Петербурга случилась трагедия: на проспекте Металлистов возле дома номер 21 КамАЗ, отправлявшийся на ликвидацию пожара, сбил 6-летнего ребёнка. Как информирует пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти, 38-летний водитель специализированного транспорта двигался по пешеходной зоне, намереваясь повернуть направо, однако не увидел идущего рядом с автомобилем мальчика, сопровождаемого своей бабушкой.
Получив тяжёлые повреждения, ребёнок впоследствии скончался в медицинском учреждении.
Следственными органами начата проверка происшествия, устанавливаются точные обстоятельства и факторы, приведшие к трагическому исходу.
Фото: Piter.TV
